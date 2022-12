Foto: The Nation

CHIANG MAI: Ein Einbrecher, der bei einem missglückten Einbruch in ein Baumaterialiengeschäft in Chiang Mai von einer Überwachungskamera aufgenommen wurde, wurde am Mittwoch verhaftet, nachdem die Polizei eine verdächtige Person gefunden hatte, die mit der auf den Aufnahmen zu sehenden Person übereinstimmte.

Bei dem Verdächtigen handelte es sich jedoch nicht um einen Mann mit Perücke, der sich als Frau verkleidet hatte, wie der Besitzer des Ladens ursprünglich vermutet hatte, sondern um eine Frau.

Auf den Aufnahmen der Überwachungskamera war zu sehen, wie eine Person, die einen Bikini trug, in das Geschäft einbrechen wollte, nachdem sie über einen Maschendrahtzaun geklettert war. Die Eisengitter über den Türen reichten jedoch aus, um den vermeintlichen Dieb abzuschrecken, der wieder über den Zaun kletterte und den Tatort verließ.

Am Mittwoch nahmen Ermittler des Polizeireviers Chang Phueak eine 36-jährige Frau in einer Wohnung in Chiang Mai fest und beschlagnahmten bei ihr einen roten BH und einen geblümten Rock als Beweismittel.

Nach Aussage der Polizei habe die Frau zugegeben, dass sie gefilmt wurde, als sie versuchte, in das Baugeschäft im Bezirk Saraphi einzubrechen. Sie gestand auch, dass sie das Gleiche schon einmal getan hatte.

Zuvor war sie in ein Haus im Unterbezirk Chang Phueak eingebrochen. Die Beamten teilten mit, dass der Eigentümer des Hauses den Einbruch bei der Polizei gemeldet hatte.

Die Frau wurde wegen Diebstahls angeklagt.