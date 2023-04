Von: Björn Jahner | 18.04.23

BANGKOK: Wie der stellvertretende Armeesprecher Generalmajor Sirichan Ngathong der Presse mitteilte, haben sich bis Sonntagabend (16. April 2023) insgesamt 25.100 thailändische Männer mit unterschiedlichem Background, wie Mönche und Masterabsolventen, freiwillig in die Königlich Thailändische Armee einschreiben lassen.

Die jährliche Einberufung zum Militär wurde während des Songkran-Festes kurz unterbrochen und am Sonntag wieder aufgenommen. Die Einberufung wird bis Donnerstag in der 1., 2. und 4. Armeeregion fortgesetzt, wobei 10 bis 20 Prozent des Prozesses noch ausstehen. In der 3. Armeeregion ist die Einberufung bereits abgeschlossen.

Generalmajor Sirichan berichtete, dass sich bis Sonntagabend 25.100 junge Männer zur freiwilligen Einberufung gemeldet hatten, wobei sich während des Einberufungszeitraums vom 1. bis 12. April 2023 einige interessante Trends in Bezug auf das Bildungsniveau der Wehrpflichtigen abzeichneten:

22 freiwillige Wehrpflichtige hatten einen Bachelor-Abschluss. Mit ihrem Antrag auf Einberufung verzichteten sie auf ihr Recht, die Wehrdienstzeit von zwei Jahren auf sechs Monate zu verkürzen, und bekundeten ihre Absicht, den vollen zweijährigen Dienst zu leisten.

19 Bachelor-Absolventen, die das Einberufungsverfahren durchliefen, zogen eine rote Karte, was bedeutete, dass sie einberufen wurden. Anstatt eine Verkürzung ihrer Dienstzeit von zwei auf ein Jahr zu beantragen, verzichteten sie auf dieses Recht und erklärten sich freiwillig bereit, einen zweijährigen Dienst zu leisten.

23 Personen mit einem Master-Abschluss beantragten die freiwillige Einberufung.

27 Mönche, die vom Militärdienst befreit waren, baten darum, das Einberufungsverfahren zu durchlaufen. Zu dieser Gruppe gehörten sechs Mönche mit hohem Rang, einer mit Stufe 1 des Dhamma-Studiums, einer mit Stufe 2 des Dhamma-Studiums, 16 mit Stufe 3 des Dhamma-Studiums und drei mit einer höheren Stufe des Dhamma-Studiums. Weitere Freiwillige meldeten sich aus verschiedenen Berufen.

Generalmajor Sirichan vermutete, dass diese Zahlen das Bewusstsein der Männer für die Absicht der Armee, das Wehrpflichtsystem zu verbessern, widerspiegeln könnten. Sie glaubt auch, dass die Fürsorge der Armee für die Wehrpflichtigen ein Motivationsfaktor für diese sein könnte, auf das Recht zu verzichten, ihre Dienstzeit zu verkürzen.