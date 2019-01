Von: Björn Jahner | 27.01.19



NAKHON RATCHASIMA/KHON KAEN: Vier Jahre nach seinem Tod wird am Dienstag, 29. Jan­uar der Leichnam des hoch verehrten Mönches Luang Phor Koon Parisuttho verbrannt. Die vom Königshaus finanzierte Einäscherung für den verstorbenen Abt des Wat Ban Rai im Bezirk Dan Khun Thot in der Nordostprovinz Nakhon Ratchasima wird in der religiösen Stätte Buddhamonton Isan in Khon-Kaen-Stadt stattfinden.

Ein künstlerischer Entwurf von dem Krematorium, das von Niyom Wongpongkham entworfen wurde. Beim Bau sind die talentiertesten Künstler und Handwerker des Landes beteiligt.

Über eine Million Teilnehmer werden zu der Zeremonie erwartet. Das Krematorium, das von Niyom Wongpongkham, Dekan der bildenden und angewandten Künste an der Khon Kaen University (KKU), entworfen wurde, ist gemäß seinem Erschaffer ein „einzigartiges Meisterwerk“. Es ist 22,6 Meter hoch sowie 16 Meter breit und mit Statuen von mythischen Tieren geschmückt. Es soll gemäß Niyom die Einfachheit, Bescheidenheit, Reinheit und Anmut von Luang Phor Koon zum Ausdruck bringen. Im Anschluss an die Verbrennung wird die Asche des Geistlichen seinem letzten Willen gemäß im Mekong in Nong Khai beigesetzt. Luang Phor Koon war einer der verehrtesten Mönche des Landes und hatte eine große nationale Anhängerschaft. Er starb im Alter von 92 Jahren am 16. Mai 2015.