Von: Redaktion DER FARANG | 16.07.19

BANGKOK: Mitte kommenden Monats will die Abteilung Innenhandel des Handelsministeriums ein Zentrum einrichten für Beschwerden von Patienten privater Krankenhäuser.

Zum 31. Juli müssen die 353 privaten Krankenhäuser des Landes freiwillig Aufzeichnungen vorlegen, was sie für mehr als 3.000 Arzneimittel beim Einkauf zahlen und welchen Preis sie beim Weiterverkauf an Patienten verlangen. Laut Prayot Pensut, dem stellvertretenden Generaldirektor der Abteilung, ist es das Ziel, den Verbrauchern eine faire Preisgestaltung zu gewährleisten. Bisher hätten zum 12. Juli erst 70 Krankenhäuser Preisnachweise eingereicht. Die Aufzeichnungen werden unter www.dit.go.th veröffentlicht, damit die Bürger vor dem Besuch eines Krankenhauses die wahrscheinliche Preisspanne überprüfen können. Das Zentralkomitee des Innenhandels wird die Preisobergrenzen für medizinische Versorgung und Dienstleistungen festlegen. Das Beschwerdezentrum wird auf dem Gelände der Abteilung in Sanam Bin Nam in Nonthaburi für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Es gibt jedoch auch die Hotline 1569, und Thais können Beschwerden in den Büros des Handelsministeriums ihrer Provinz einreichen. Abteilungsbeamte werden für das Zentrum in Nonthaburi und die Provinzbüros geschult, damit sie über verschiedene Medikamente und die damit verbundenen Gesetze und Vorschriften informiert sind.