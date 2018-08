Auf Phuket häufen sich in den letzten Wochen die Badeunfälle. Foto: The Thaiger

PHUKET: Drei Touristen aus Indien und China wurden vor dem Strand Kata bei gefährlicher Brandung aus dem Meer gerettet und in Hospitäler gebracht. Ein Inder starb wenig später.

Die drei Urlauber waren schwimmen gegangen, obwohl am Strand Kata rote Flaggen auf ein Badeverbot hinwiesen. Ein 41 Jahre alter indischer Tourist kam mit leichten Verletzungen an den Strand, bei seinem 32-jährigen Landsmann waren Wiederbelebungsversuche erforderlich. Doch er starb später im Hospital Chalong. Eine 48 Jahre alte Touristin aus der Volksrepublik China wurde rechtzeitig aus der aufgewühlten See geborgen und in das Krankenhaus Chalong gebracht.