Von: Björn Jahner | 18.08.23

Foto: The Nation

NARATHIWAT: Muslimische Aufständische haben am Donnerstag (17. August 2023) in der Provinz Narathiwat im tiefen Süden Thailands eine Bombe in einem Haus gezündet, das von einer Gruppe von Rangern gebaut wurde, wobei ein Ranger getötet und vier weitere verletzt wurden.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Explosion um 10.55 Uhr im Dorf Taloh im Tambon Sakor des Bezirks Si Sakhon in Narathiwat.

Die fünf Ranger waren dabei, ein Haus für die Dorfbewohner zu bauen, als die Aufständischen offenbar aus der Ferne eine selbstgebaute Bombe zündeten, die in der Mitte des Hauses platziert war, so die Polizei.

Der bei der Explosion getötete Ranger wurde als Udomsak R. identifiziert.

Die vier Verletzten waren Thanasask K., 35, Adul C., 32, Puteh A., 39, und Thirawat K., 27. Alle Verletzten wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.