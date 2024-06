Ein Toter und Verletzte bei Explosion auf Militärgelände

LIBAVA: Auf dem Truppenübungsplatz Libava im Osten Tschechiens werden Soldaten an der Waffe ausgebildet. Nun ist es dort zu einem schweren Unfall gekommen.

Auf dem tschechischen Truppenübungsplatz Libava ist es zu einem tödlichen Unfall gekommen. Bei einer Munitionsexplosion sei ein Soldat gestorben, teilte das tschechische Verteidigungsministerium am Montag in Prag mit. Sieben weitere Berufssoldaten und ein Zivilangestellter seien bei dem Unglück verletzt worden. Alle Betroffenen seien Angehörige des Logistikzentrums der tschechischen Armee für Munitionsversorgung mit Hauptsitz in Tyniste nad Orlici.

Die Verletzten wurden in das Universitäts- sowie das Militärkrankenhaus in Olomouc (Olmütz) gebracht. Bei den Rettungsarbeiten waren neben mehreren Notarztwagen auch zwei Hubschrauber und die Feuerwehr im Einsatz. Welche Art von Munition explodierte, blieb zunächst unklar. Die Militärpolizei nahm Ermittlungen zur Unglücksursache auf.

Der Truppenübungsplatz Libava liegt im Oderbergland nordöstlich der Stadt Olomouc. Er erstreckt sich über eine Fläche von rund 235 Quadratkilometern. Der Großteil davon ist für die Öffentlichkeit unzugänglich. Zuletzt nahm die Aktivität auf dem Gelände stark zu. In diesem Jahr beabsichtigt die tschechische Armee, rund 4000 ukrainische Soldaten für den Abwehrkampf gegen Russland auszubilden. Dies erfolgt unter anderem in Libava.