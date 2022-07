KHON KAEN/PATTAYA: Bei zwei separaten Zugunfällen am Samstag wurden ein Mann getötet und ein weiterer verlor beide Beine. Der erste Unfall ereignete sich in der Provinz Khon Kaen im Nordosten und der andere in Pattaya der Provinz Chonburi an der Ostküste des Golfs von Thailand.

In Khon Kaen erhielt Polizeikapitän Pianwit Yenya, stellvertretender Ermittlungsleiter der Polizeistation Non Sila, gegen 19.00 Uhr über Funk die Meldung, dass ein Mann an einem Bahnübergang im Dorf Nano im Bezirk Non Sila von einem Zug erfasst und getötet worden sei.

Als die Polizei eintraf, fand sie den Mann im Alter von 40 bis 50 Jahren tot neben den Gleisen liegen. Der Mann war mit einem blauen T-Shirt und einer schwarzen Hose bekleidet, sein Körper war zerquetscht und verstümmelt.

Nach den Ermittlungen der Polizei war der Zug aus Bangkok in Richtung Khon Kaen unterwegs, als der Lokführer den Mann stolpern und über die Gleise stürzen sah. Der Lokführer konnte den Zug nicht mehr stoppen, bevor er ihn überrollte.

Der Mann konnte noch nicht identifiziert werden, da keine Identitätsdokumente bei ihm gefunden wurden.

In Chonburi wurden einem nicht identifizierten Mann im Alter von etwa 40 Jahren im Dorf Moo 12 im Tambon Nong Prue, Bezirk Bang Lamung, von einem Zug beide Beine abgetrennt.

Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr und betraf einen Schnellzug, der gerade vom Bahnhof Phlu Ta Luang im Bezirk Sattahip in Richtung Bangkok abgefahren war.

Der Lokführer sagte gegenüber der Polizei und den Ermittlern der State Railway of Thailand (SRT), er habe den Mann schon von weitem gesehen, wie er beide Beine über die Gleise legte, konnte den Zug aber nicht mehr rechtzeitig anhalten.

Als er den Zug zum Stehen brachte und nachsah, war der Mann noch am Leben. Er rief die Rettungskräfte zu Hilfe. Die Polizei erklärte, sie müsse abwarten, bis der verletzte Mann in der Lage sei, Fragen zu beantworten, bevor sie die Ermittlungen abschließen könne.