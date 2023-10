Ein Toter bei Unfall mit Leopard-Panzer

ALLENTSTEIG: In Österreich ist bei einem Unfall mit dem Kampfpanzer Leopard ein Soldat getötet worden.

Der Panzer sei auf dem Truppenübungsplatz Allentsteig aus bisher unbekannten Gründen von der Straße abgekommen und über eine Böschung gestürzt, teilte das Bundesheer am Montag mit. Für einen Berufsunteroffizier kam jede Hilfe zu spät. Die drei anderen Soldaten an Bord des Panzers seien leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Unfallkommission des Militärkommandos Niederösterreich werde den Hergang untersuchen.