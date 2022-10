Ein Toter bei Überschwemmungen im Osten Australiens

MELBOURNE: Die schweren Überschwemmungen im Südosten Australiens haben ein Todesopfer gefordert. Ein 71-jähriger Mann sei in seinem unter Hochwasser stehenden Garten im Norden des Bundesstaates Victoria entdeckt worden, schrieb die australische Nachrichtenagentur AAP am Samstag. Die Polizei habe aber noch nicht zu dem Anwesen in dem Ort Rochester vordringen können, weil es durch Wassermassen von der Außenwelt abgeschnitten sei.

Neben dem Norden Victorias galten auch für Teile des nördlich angrenzenden Bundesstaates New South Wales und der Insel Tasmanien weiter Evakuierungsbefehle oder zumindest Aufrufe für Tausende Menschen, sich in Sicherheit zu bringen. Dutzende Menschen wurden bereits aus oder vor den Fluten gerettet. Im Norden Victorias habe sich die Hochwasserlage mittlerweile so zugespitzt, dass es für viele Einwohner zu spät sei, ihre Häuser zu verlassen, warnten die Behörden laut AAP am Samstag.

Die Polizei bleibe in evakuierten Gegenden, um Plünderungen zu verhindern, sagte Victorias stellvertretender Polizeichef David Clayton. Auch Dutzende Vororte von Melbourne, der Hauptstadt Victorias, seien von dem Hochwasser betroffen, hieß es.

Australiens Ostküste war in diesem Jahr schon öfter von außergewöhnlich starkem Regen und Überschwemmungen betroffen. Anfang Juli wurden Gebiete in der Millionenstadt Sydney, der Hauptstadt von New South Wales, meterhoch überflutet, auch im März gab es rund um die Metropole und in weiten Teilen des Bundesstaates sowie in Queensland heftige Überschwemmungen. Auf Tasmanien erinnerten die Fluten in ihrem Ausmaß an das Hochwasser von 2016.

Ein Bericht des Weltklimarates (IPCC) vom Februar 2022 geht davon aus, dass Australien in Zukunft noch häufiger von verheerenden Naturereignissen heimgesucht wird. Stärkere Hitze, gefährlichere Feuer, mehr Dürren und Überschwemmungen, ein höherer Meeresspiegel und trockenere Winter sind demnach zu erwarten.