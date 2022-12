PATTAYA: Am Samstag (17. Dezember 2022) ereignete sich beim „King's Cup Jet Ski World Cup 2022“ am Jomtien Beach in den Nachmittagsstunden ein tragischer Unfall, bei dem ein Fahrer der südkoreanischen Nationalmannschaft ums Leben kam.

Sung Won Kim, 40, startete mit einem Kawasaki-300-Jetski mit der Startnummer 82 und soll laut Zeugenaussagen bei schwerem Wellengang in einer Kurve die Kontrolle über seinen Jetski verloren haben und ins Meer gestürzt sein.

Die Sicherheitsmannschaft des Rennens barg den bewusstlosen Fahrer aus dem Wasser und brachte ihn zur Behandlung ins Bangkok Pattaya Hospital, wo er trotz eingeleiteter Wiederbelebungsversuche kurze Zeit später verstarb.

Da bei der vorläufigen Autopsie keine Wunden oder gebrochene Organe gefunden wurden, gehen die Ärzte davon aus, dass er beim Sturz ins Wasser erstickt ist, als Wasser in seinen Helm eingetreten war.

Das Finale des „King's Cup Jet Ski World Cup 2022“ findet am heutigen Sonntag am Jomtien Beach statt.