Von: Björn Jahner | 03.12.22

Foto: The Nation

PHITSANULOK: Am Freitagmorgen stürzte in der Provinz Phitsanulok ein im Bau befindliches Gebäude ein, wobei ein Arbeiter getötet und ein weiterer verletzt wurde.

Der Unfall ereignete sich im Büro der Provincial Electricity Authority (PEA) der Region 2 im Mueang-Distrikt der Nordprovinz.

Die Bauarbeiten an dem 142 Millionen Baht teuren Gebäude hatten am 20. Mai dieses Jahres begonnen und sollten am 10. November nächsten Jahres abgeschlossen sein, sagte Oberst Pakpoom Prabsriphum, Leiter der Polizeistation im Bezirk Mueang, nachdem er den Unglücksort inspiziert hatte.

Pornpoj Juthakul, ein leitender Ingenieur bei der Samor Khae Tambon Administrative Organisation (TAO), die für das Gebiet zuständig ist, sagte, der Bau habe begonnen, bevor die örtlichen Behörden eine Genehmigung erteilt hätten. Er fügte hinzu, dass die TAO in einem Brief über den Bauplan informiert worden sei, aber keine offiziellen Dokumente, Baupläne oder Anträge eingereicht worden seien.