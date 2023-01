NARATHIWAT: Im Bezirk Si Sakhon in der Provinz Narathiwat im tiefen Süden des Landes geriet am Mittwoch (11. Januar 2023) in den Morgenstunden ein Team von ehrenamtlichen Verteidigungskräften in einen Hinterhalt, wobei nach Polizeiangaben eine Person getötet und zwei verletzt wurden.

Die selbstgebastelte Bombe wurde um 08.05 Uhr auf der Ban Iryaeng Road im Dorf Moo 3 des Tambon Si Sakhon im Bezirk Si Sakhon gezündet, nur etwa 50 Meter vom Stützpunkt der Verteidigungshelfer entfernt.

Humdee Makase, 32, erlag seinen durch Bombensplitter verursachten mehrfachen Wunden, und Sergeant Manayee Samoh, 38, und Suding Dohloh, 49, wurden schwer verletzt. Manayee wurde von einem Bombensplitter an der linken Hüfte und Suding am Kopf getroffen.

Die Verletzten wurden in das Si Sakhon Hospital eingeliefert. Der Leichnam des Verstorbenen wurde zur Autopsie in dasselbe Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben der Polizei befanden sich acht freiwillige Helfer der Streitkräfte auf vier Motorrädern auf dem Rückweg zu ihrem Stützpunkt, nachdem sie Lehrer zur Ban Iryang Schule begleitet hatten, als mutmaßliche Aufständische die Bombe zündeten.

Ein Aufständischer kam aus seinem Versteck und entriss dem getöteten Verteidigungshelfer sein Gewehr, bevor er vom Tatort flüchtete, so die Polizei.