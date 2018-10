Ein Toter, 29 Verletzte bei Busunfall

Das Foto zeigt die Unfallstelle in der Provinz Khon Kaen. Foto: The Nation

KHON KAEN: Als am Sonntagmorgen ein Bus auf der Umgehungsstraße Khon Kaen-Kalasin umkippte, wurde ein Fahrgast getötet, 29 weitere erlitten Verletzungen.

Der 51-jährige Busfahrer sagte aus, er habe auf der regennassen, rutschigen Fahrbahn die Bremsen betätigt. Daraufhin sei das Fahrzeug umgekippt. Ein Passagier starb am Unfallort, 29 Personen wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Der Bus war in Richtung Maha Sarakham unterwegs..