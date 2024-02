Von: Björn Jahner | 13.02.24

BANGKOK: Das Verkehrsministerium bereitet einen Gesetzesentwurf für einen gemeinsamen Fahrschein vor, der es Pendlern ermöglichen soll, mit einem einzigen Fahrschein bzw. einer einzigen Karte im gesamten öffentlichen Verkehrsnetz sowie bei teilnehmenden Betrieben und Dienstleistern zu fahren, kündigte Minister Suriya Jungrungreangkit am Montag (12. Februar 2024) an.

Suriya sagte, dass der Gesetzentwurf, der die Einrichtung eines gemeinsamen Ticketfonds vorsieht, es der Regierung im Wesentlichen ermöglichen wird, den Fahrpreis für elektrische Züge auf allen Strecken auf 20 Baht zu begrenzen, einschließlich der Strecken, die derzeit unter privater Verwaltung im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft stehen.

Die Kampagne ist ein Wahlversprechen der Pheu-Thai-Partei, die die Regierungskoalition anführt, und zielt darauf ab, die finanzielle Belastung der Menschen zu verringern. Die Pilotphase begann im Oktober letzten Jahres auf den staatlich betriebenen Zügen der Red Line und Purple Line und hat dazu geführt, dass beide Linien neue Höchstwerte bei den Fahrgastzahlen verzeichneten.

„Um die laufenden Verträge mit den privaten Betreibern nicht zu beeinträchtigen, will das Ministerium Gelder aus dem gemeinsamen Fahrkartenfonds verwenden, um die Betreiber für die entgangenen Einnahmen durch die Fahrpreisobergrenze zu entschädigen“, erklärte er.

Suriya zitierte eine Studie des Ministeriums für Schienenverkehr, in der geschätzt wird, dass die Regierung mindestens 8 Milliarden Baht aufwenden muss, um die Fahrpreisobergrenze von 20 Baht auf allen elektrischen Zugstrecken zu subventionieren.

Die Studie besagt auch, dass der Zuschuss für die Kampagne aus mehreren Quellen kommen soll, darunter ein Beitrag aus dem Energy Conservation Promotion Fund, dem Staatshaushalt und eine Reduzierung der Beiträge zu den Staatseinnahmen der Mass Rapid Transit Authority of Thailand.

Suriya räumte ein, dass sich in diesem Jahr keine weiteren Zugstrecken an der 20-Baht-Kampagne beteiligen werden, da das Ministerium darauf wartet, dass das Kabinett den gemeinsamen Fahrkartenentwurf genehmigt, was gegen Mitte des Jahres geschehen dürfte, bevor der Fonds eingerichtet werden kann.

Das Verkehrsministerium hatte bereits angekündigt, dass es den 20-Baht-Tarif innerhalb von zwei Jahren auf allen Strecken einführen werde. Zum Zeitpunkt der Berichterstattung waren bereits sechs Monate vergangen.