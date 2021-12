Von: Redaktion DER FARANG | 24.12.21

BANGKOK: EMV-Karten, mit denen man bargeldlos den Fahrpreis für Züge, Schiffe, Busse und Schnellstraßen mit ein und derselben Karte bezahlen kann, wird voraussichtlich ab März 2022 erhältlich sein.

Zu den Zügen, die sich dem EMV-System anschließen werden, gehören die Chalong Ratchadham Line (MRT Purple Line), Chaloem Ratchamongkhon (MRT Blue Line) und die von der State Railway of Thailand betriebene Red Line", teilte die Mass Rapid Transit Authority of Thailand" am Freitag mit.

Die Karte kann auch in allen öffentlichen Bussen und Elektrobooten der Bangkok Mass Transit Authority verwendet werden. Darüber hinaus können Autofahrer auch die Autobahnmaut mit der EMV-Karte bezahlen.

Die EMV-Karte ist ein gemeinsames Projekt der Mass Rapid Transit Authority of Thailand und der Krungthai Bank mit dem Ziel, einen nahtlosen, bargeldlosen Zahlungsservice für Pendler in öffentlichen Verkehrsmitteln in Ballungsgebieten anzubieten.