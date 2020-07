Von: Björn Jahner | 05.07.20

PATTAYA: Das Coronavirus hat den Tourismus in Pattaya komplett zum Erliegen gebracht. Doch die Pandemie hat auch positive Nebenwirkungen: Saubere Luft, klare Meeresfluten und die Reduzierung von lärmenden Speedbooten lassen die Strände Pattayas in neuem Licht erstrahlen. Eine Postkartenidylle, bei der sowohl Einheimische als auch Langzeitresidenten ins Schwärmen geraten. Sie sind sich einig: In dieser Schönheit hat man das Seebad seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen.

Der himmelblaue Wachturm für Rettungsschwimmer am Pattaya Beach ist zwar noch unbesetzt, wird jedoch von Hobbyfotografen geschätzt, da er einen wunderbaren Kontrast zum gleichbleibend hellen Sandstrand setzt.

Selbst langjährigen Pattaya-Kennern deren letzter Aufenthalt in der Touristenmetropole in Vor-Corona-Zeiten erfolgte, steht die Verblüffung ins Gesicht geschrieben: Wo vor sechs Monaten noch endlos erscheinende Liegestuhl- und Sonnenschirmparaden das Strandleben dominierten und rüpelhafte Speedboat-Führer ihre PS-starken Motoren so laut wie möglich aufheulen ließen, um den damals noch zahlreich den Strand belagernden chinesischen Touristengruppen etwas Action zu bieten, geht es hier Ende Juni 2020 so ruhig zu, dass man sogar die Vögel zwitschern hören und das Rauschen der Wellen genießen kann.

Nach monatelanger Selbstisolation sehnt sich Pattayas Bevölkerung nach sportlicher Betätigung im Freien. So erfreuen sich Radfahren und Joggen in den frühen Abendstunden auf der Beach Road großer Beliebtheit.

Hat man es sich im Sand bequem gemacht und schließt für wenige Minuten seine Augen, um dem sanften Klang der Wellen zu lauschen, dann könnte man glatt für einen Moment lang vergessen, dass man sich gerade am berühmt-berüchtigten „Rat Beach“ der „Sin City“ befindet. Öffnet man dann wieder die Augen und schaut sich um, scheint die Illusion perfekt: Sowohl von den Ratten am Strand als auch von den Bordsteinschwalben auf der Promenade fehlt jede Spur. Lediglich einige Familien mit ihren juchzend herumtollenden Kleinkindern sorgen für etwas Lebhaftigkeit in der neuen Realität am Strand von Pattaya, die genauso viel Spannung bereithält, wie ein Sonntagnachmittag am Strand von Wyk auf Föhr.

Sandaufschüttung zahlt sich aus

Schnell noch ein Selfie schießen, um es dann per Messenger-App den Lieben daheim zu schicken, bevor die Sonne im Golf von Thailand zu versinken scheint. Am Wongamat Beach herrscht eine auffallend relaxte Atmosphäre.

Gut durchdacht wurde auch der neue Flächennutzungsplan für Liegestuhl- und Sonnenschirmvermieter. Sowohl die Anzahl der Parzellen als auch ihre Größe wurden erheblich reduziert, um der Bevölkerung mehr freie und somit kostenlose Flächen am Strand zur Verfügung zu stellen.

Bangkoker lieben den breiten Strand

Der neue Pattaya Beach beeindruckt durch seine Weitläufigkeit. Perfekt für einen entspannten Tag am Strand mit der ganzen Familie. Eine touristisch jungfräulich wirkende Idylle, die man in dieser Form eher an den Stränden Koh Lantas im tiefen Süden des Landes erwarten würde.

Baywatch-Feeling am Sundowner-Hotspot

Romantische Sonnenuntergangsstimmung am Wongamat Beach in Naklua. Der Strand zieht derzeit auffallend viele Wochenendbesucher aus Bangkok an, die nach einer Alternative zum völlig überlaufenen Bang Saen Beach suchen.

Bisher scheinbar lediglich als Eyecatcher dienend – da stets unbesetzt – wurden in regelmäßigen Abständen himmelblaue Rettungsschwimmertürme inmitten des weitläufigen Sandstrandes aufgestellt, die sich optisch harmonisch in die Umgebung einfügen und ein beliebtes Motiv für Hobbyfotografen sind. Baywatch-Feeling zum Sonnenuntergang am Strand ist hier gewiss!

Es bleibt zu hoffen, dass die Stadtverwaltung Pattaya ihre Hausaufgaben macht und geeignete Maßnahmen ergreifen wird, um die derzeitige Naturschönheit und Sauberkeit des Strandes so lange wie möglich zu erhalten. Auch nach der Rückkehr von ausländischen Touristen nach Thailand.