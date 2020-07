Von: Redaktion (dpa) | 04.07.20

Sputnik (Jaeckie Schwarz, l) erzählt Otto (Florian Martens) in einer Szene des Krimi «Ein starkes Team - Tödlicher Seitensprung» was er beobachtet hat. Der Film wird am 04.07.2020 um 20.15 Uhr im ZDf zu sehen sein. Foto: Katrin Knoke/Zdf/dpa