Ein Kulturprodukt erfindet sich neu

Von: Björn Jahner | 30.06.19

THAILAND: Die bunten Stoffe glitzern, fühlen sich verschieden an, sind gestrickt, gewebt, dehnbar wie Elasthan, so leicht und dünn wie Chiffon und in jedem erdenklichen Farbton erhältlich. So facettenreich sie auch erscheinen, es handelt sich um ein und dasselbe Material: Thai-Seide.