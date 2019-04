Written by: Redaktion DER FARANG | 01/04/2019

BANGKOK: Aus der Portokasse kann der Kauf nicht finanziert werden. Denn der BMW i8 Roadster kostet über zwölf Millionen Baht. Dafür kann Frau oder Mann aber ein Juwel unter den Sportwagen ihr/sein Eigen nennen.

Das Plug-in-Hybrid-Auto hat einen 1,5-Liter-Dreizylinder-Motor bei 231 PS. Anders als das Coupé kommt der i8 Roads­ter nur als Zweisitzer, dafür aber mit einem vollautomatischen Stoffverdeck. In nur 4,6 Sekunden erreicht der Wagen 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 250 km/h, das reine E-Tempo bei 105 km/h. An einer Haushaltssteckdose lässt sich die Batterie in viereinhalb Stunden aufladen. Der Normverbrauch soll bei 2,1 Liter plus 14,5 kWh Strom liegen. Ein Stück weit preiswerter sind die beiden Z4 Roadster. Die Modelle haben einen 2-Liter-Vier-Zylinder-Motor bei 258 PS und einen Sechs-Zylinder-Turbo-Motor bei 340 PS. Der 30i ist ab 3,999 Millionen Baht erhältlich, der M40i ab 4,999 Millionen Baht.