Von: Redaktion DER FARANG | 22.07.19

HUA HIN: Weil das behandelnde Krankenhaus zu viel Geld berechnet hatte, fühlt sich ein krebskranker Holländer betrogen.

Der Ausländer hatte in den Jahren 2015 und 2016 mehrfach das Krankenhaus aufgesucht. Das Hospital soll ihm jedes Mal 300 Baht zu viel berechnet haben. Seit dieser Zeit kämpft der 50-Jährige für Gerechtigkeit. Ihm soll es nicht um das Geld gehen. sondern ums Prinzip, dass ein Krankenhaus einen Ausländer überfordert – trotz der Vorschriften des Gesundheitsministeriums. Die Gesundheitsbehörden, so „Talk News Online“, haben zugunsten des Krebskranken entschieden und das Krankenhaus aufgefordert, 12.746 Baht zu erstatten. Doch dieser Betrag ist dem ehemaligen Zugingenieur, der Ziegen im Bezirk Klong Wan der Provinz Prachuap Khiri Khan hält, nicht genug. Jetzt traf der Holländer Oberstleutnant Chaiwiwat Janthorn von der Polizei in Hua Hin, um eine formelle Beschwerde einzureichen.