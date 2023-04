Ein «hoffnungsloser Optimist»: Bankier Friedrich von Metzler

Von: Redaktion (dpa) | 17.04.23

FRANKFURT/MAIN: Das Bankgeschäft hat er früh gelernt, später wurde er zum Gesicht einer Privatbank, die demnächst 350 Jahre alt wird: Friedrich von Metzler ist weit über Frankfurt hinaus bekannt.

Seine neue Heimat Frankfurt hat dem gebürtigen Dresdner Friedrich von Metzler früh eine besondere Ehre zuteil werden lassen. «Ich bin bescheiden stolz auf den Ehrenbürger-Titel», sagte von Metzler 2018 anlässlich seines 75. Geburtstags. «Als ich mit 61 Jahren Ehrenbürger wurde, fragten mich die Leute: Ach, bist Du schon 80?» Am kommenden Sonntag (23.4.) wird der Bankier tatsächlich 80.

Die Familie zählt zu den Mäzenen Frankfurts. Die große Bühne suchte Friedrich von Metzler, den sie im Bankhaus Metzler schlicht «FM» nennen, jedoch nie. Er sei mit seiner älteren Schwester «absolut normal und bescheiden aufgewachsen», erinnerte er sich später. «Ich könnte mir gar nicht vorstellen, für Gegenstände wie eine Uhr oder ein Auto viel Geld auszugeben.»

Seit 1674 ist die Familie im Geschäft, das Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. ist die älteste Privatbank in Deutschland in ununterbrochenem Familienbesitz. Nach der Schule huschte der junge Friedrich von Metzler über die mit dicken Teppichen bedeckten Flure, vorbei an Biedermeiermöbeln und Ölgemälden mit den Porträts seiner Vorfahren: «Wir haben ja im 6. Stock der Bank gewohnt, und wenn ich aus der Schule kam, bin ich oft in die Büros gegangen.» Den Wirtschaftsteil der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» habe er schon als Gymnasiast «mit großer Freude und großem Interesse» gelesen.

Der Beruf war also angebahnt. Ausgebildet in den 1960er Jahren überwiegend bei Investment- und Kreditbanken in Großbritannien, den USA und Frankreich, trat von Metzler 1969 in das Bankhaus Metzler ein und wurde 1971 persönlich haftender Gesellschafter des Instituts. In den 1980ern und 1990ern war er zudem maßgeblich beteiligt an der Umwandlung der Frankfurter Wertpapierbörse in die Deutsche Börse AG, später saß er lange im Aufsichtsrat des Dax-Konzerns. Aus der Geschäftsleitung des Bankhauses Metzler schied er Mitte 2018 aus.

Sich selbst bezeichnet von Metzler als «hoffnungslosen Optimisten» und «Menschenfreund». Ein Bankier und Bürger, der zuhören kann und gerne lacht. Abgeschottet haben sich von Metzler und seine Frau Sylvia auch nicht nach der Entführung und Ermordung ihres jüngsten Sohnes Jakob (11) im Herbst 2002. Viele bewundern die Würde, mit der die Familie das durch diverse Klagen des Mörders immer wieder aufgewühlte Leid erträgt. Öffentlich äußert sich die Familie bis heute nicht zu dem Verbrechen. Ein persönliches Anliegen jedoch war ihr die zum zehnten Jahrestag ausgestrahlte ZDF-Verfilmung «Der Fall Jakob von Metzler»: Um zu zeigen, wie sehr sich die Polizei eingesetzt hat - auch mit einer umstrittenen Folterdrohung.