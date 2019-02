Von: Redaktion DER FARANG | 03.02.19

V.l.n.r.: Blumendank an Wolfgang und Herta Leuschner, Carsten Körber, die Kellnerinnen Khun Cream und Khun Na sowie die Wirte Khun Jack und Thomas Seeland. Für Unterhaltung sorgten Zauberer Michael Bielefeld (r.o.) und Musiker Manny Schäfer (r.u.).

PATTAYA: Auf dem Neujahrsempfang im Begegnungszentrum Pattaya (BZ) der Evangelischen Gemeinde Deutscher Sprache in Thailand am 18. Januar waren viele zufriedene Gesichter zu sehen. Denn das mit Spannung erwartete Ergebnis des Finanzberichts, vorgetragen von Herta Leuschner-Helmer, war eine schwarze Null mit einem kleinen Plus! Dieser erfreuliche Abschluss wurde erreicht durch die vielen Spenderinnen und Spender, kirchlichen Zuschüssen, das Engagement des Förderkreises und durch eine Vielzahl von Sonderaktionen wie den einmal im Monat stattfindenden Themenabenden, die von den Besuchern gut angenommen wurden.

Freizeitangebote so groß wie nie zuvor

Zauberer Michael Bielefeld verblüffte die Gäste mit einem magischen Geldsegen.

Der Abend begann aufgelo­ckert mit einem Sektempfang und einer munteren Begrüßung durch Pfarrer Carsten Körber aus Bangkok, der die etwa sechzig Besucherinnen und Besucher aufstehen ließ, je nach Art der Beziehung zum Begegnungszentrum. Pfarrer i. R. Wolfgang Leuschner erzählte anschaulich mit vielen Bildern, wie bewegt das Jahr 2018 im BZ verlief. So wurde das wöchentliche Gruppenangebot umfangreich erweitert, von Sondervorträgen über Events der BZ-Olympiade, den Quarkkurs bis hin zu den vier Themenabenden. Neben der Schaffung neuer sowie abwechslungsreicher Freizeitangebote deutschsprachige Urlauber und Residenten in Pattaya stand das übergeordnete Ziel, das Jahr finanziell mit einer schwarzen Null abzuschließen. Auch der Förderkreis, über dessen Aktivität der Sprecher und jetzige Schatzmeister Wolfgang Rill berichtete, trägt jedes Jahr einen gewichtigen Anteil dazu bei.

Musiker Manny Schäfer sorgte für die musikalische Unterhaltung des Abends.

Pfarrer Carsten Körber aus Bangkok besuchte die Tochtergemeinde in Pattaya eröffnete die Veranstaltung mit einer lockeren Ansprache.

Dem Publikum war die Erleichterung anzumerken, geht es doch um den Erhalt „ihres“ BZ! Die gute Stimmung erreichte ihren Höhepunkt, als der Magier Michael Bielefeld Geld herbeizauberte und mit sehr raffinierten Tricks für großes Staunen und verblüffte Gesichter sorgte. „Eine Fundraising-Idee für das BZ?“, rief einer der Besucher in Bezug auf den magischen Geldsegen spontan in die Runde und sorgte damit für vergnügtes Lachen unter den Gästen. Nicht mehr wegzudenken vom Begegnungszentrum ist inzwischen auch der Musiker Manny Schäfer. Der talentierte Keyboarder sorgte mit bekannten Evergreens der 60er und 70er Jahre für Partystimmung und somit für einen fröhlichen Ausklang des gelungenen Abends. Keiner blieb lange auf seinem Stuhl sitzen, sondern schwang fröhlich das Tanzbein.

Gastronomiekonzept kommt gut an

Zum Ausklang des Abends wurde nochmal ausgelassen getanzt und geschunkelt.

​Da Feiern und Tanzen bekanntlich auch hungrig macht, hatte Bramburi-Wirt Thomas Seeland ein deftiges Buffet mit drei verschiedenen kalten Braten vorbereitet. BZ-Wirt Khun Jack überraschte die Besucher mit einer neuen deutschen Bierzapfanlage und befeuchtete die trockenen Kehlen mit herrlich erfrischendem Gerstensaft. Gesegnet und dankbar über die Unterstützung aller Besucher, kann das BZ nun das neue Jahr beginnen.