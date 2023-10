Von: Björn Jahner | 27.10.23

BANGKOK: Der renommierte Michelin-Führer hat in seiner diesjährigen Ausgabe erneut seine Aufmerksamkeit auf die aufstrebende thailändische Gastronomieszene gerichtet und zehn neue Restaurants in das begehrte Gourmet-Verzeichnis aufgenommen. Vier davon sind in der pulsierenden Metropole Bangkok angesiedelt, während sich zwei in Chiang Mai und Khon Kaen befinden. Ebenfalls gewürdigt wurden Restaurants in Phuket und Nakhon Pathom.

Hier ist ein Einblick in die kulinarischen Highlights der neuen Michelin-Adressen:

• Sushi Saito, Bangkok: Dieses exquisite Restaurant im Stadtteil Sathon serviert erstklassige japanische Küche und ist die Schwester des berühmten 3-Sterne-Restaurants in Tokio. Die Spezialität hier ist Sushi im Edomae-Stil, zubereitet mit sorgfältig aus Japan importierten Zutaten.

• Coda, Bangkok: Gelegen an der Wireless Road im Bezirk Pathumwan, präsentiert dieses thailändische Restaurant ein sechsgängiges, saisonales Degustationsmenü mit modernen thailändischen Gerichten. Die Meeresfrüchte-Kreationen sind von den Kindheitserinnerungen des Küchenchefs Suphasit Kokpol inspiriert.

• Ojo, Bangkok: Das höchstgelegene mexikanische Restaurant in Thailand befindet sich im The Standard Bangkok Mahanakhon im Bezirk Bang Rak. Hier erlebt man die feurigen Aromen eines authentischen mexikanischen Streetfood-Menüs, zubereitet unter der Leitung des preisgekrönten Chefkochs Francisco Paco Ruano.

• Small Dinner Club, Bangkok: In der Charoen Krung Road im Bezirk Bang Rak werden im Small Dinner Club eine breite Palette thailändischer Kochkünste und -methoden präsentiert.

• Sanae Thai, Chiang Mai: Das Restaurant in der Wang Sing Kham Road im Bezirk Mueang ist für seine köstlichen Fleischgerichte bekannt, darunter Reis mit gegrillten Rindfleischscheiben und Eigelb, würzige Thai-Suppe mit geschmorter Rinderhaxe und Rindfleisch-Massaman-Reis.

• Talung, Chiang Mai: Dieses Lokal in der Chotana Road im Bezirk Mueang ist auf südthailändische Gerichte spezialisiert und von der Herkunft des Besitzers aus Nakhon Si Thammarat inspiriert. Besonders empfehlenswert sind die unter Rühren gebratenen bitteren Bohnen mit Garnelen und der unter Rühren gebratene Tintenfisch mit schwarzer Tintensauce.

• Kaw Mun Gai Nai Ho, Nakhon Pathom: Für Liebhaber authentischen Hühnerreis aus Hainan ist dieses in singapurischem Besitz befindliche Restaurant im Bezirk Nakhon Chai Si ein wahres Highlight.

• Smokaccia-Labor, Phu­ket: Hier werden Sandwiches nach den Rezepten von Chefkoch Luca Mascolo aus Sauerteig und Focaccia am Tisch zusammengesetzt und geräuchert. Zu den Highlights zählen langsam gegartes australisches Wagyu-Striploin, Austern aus Surat Thani und Käse aus Nonthaburi.

• Pho Tha Bo, Khon Kaen: Dieses familiengeführte Restaurant in der Sri Nual Road in Khon Kaen ist besonders für seine Pho-Nudeln und andere vietnamesische Spezialitäten berühmt. Die hausgemachten Schweinewürste und Rindfleischbällchen sind ebenfalls einen Besuch wert.

• Kuai Tiao Nuea Hia Choi, Khon Kaen: Seit vier Jahrzehnten hat sich dieser Rindfleischnudelladen in der Kasikorn Thung Sang Road im Bezirk Mueang einen erstklassigen Ruf erarbeitet. Besonders zu empfehlen ist das Rindfleisch-Satay.

Die Aufnahme dieser zehn Restaurants in den Michelin-Führer unterstreicht einmal mehr die kulinarische Vielfalt und Exzellenz, die Thailand zu bieten hat. Feinschmecker und Gourmets haben nun eine breitere Palette erstklassiger Optionen, um die facettenreichen gastronomischen Verlockungen Thailands zu genießen.