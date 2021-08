Â«Ein DesasterÂ» - Deutsche Reaktionen auf den Siegeszug der Taliban

BERLIN/KABUL: Politiker in Deutschland haben am Sonntag bestürzt auf den Siegeszug der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan reagiert. Eine Auswahl in Zitaten:

«Was im Moment in Afghanistan geschieht, ist ein Desaster.»

(Bundesinnenminister Horst Seehofer, CSU, im Gespräch mit der «Augsburger Allgemeinen»)

«Zur Schadensbegrenzung gehört, dass sich die über 40 am Afghanistan-Einsatz beteiligten Nationen bereit erklären, die Nachbarländer bei der Aufnahme afghanischer Flüchtlinge zu unterstützen. Deutschland sollte sich mit einem Kontingent an einem Resettlement-Programm beteiligen.»

(Der langjährige CDU-Bundestagsabgeordnete Ruprecht Polenz auf Twitter)

«Viel zu lange hat die Bundesregierung die Augen vor der Realität in Afghanistan verschlossen. Noch im Juni haben Union und SPD den Antrag von @GrueneBundestag abgelehnt, Ortskräfte frühzeitig zu evakuieren. Das rächt sich jetzt auf schmerzlichste Weise.»

(Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock auf Twitter)

«Bundesaußenminister Heiko Maas hat hier viel Schuld auf sich geladen. Wenn die Menschen, die noch in Kabul in den Schutzräumen warten, aber noch nicht auf dem Flughafen sind, nun nach der Einigung zwischen Präsident Aschraf Ghani und den Taliban nicht mehr gerettet werden können, ist er dafür verantwortlich.»

(Grünen-Außenpolitiker Jürgen Trittin im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland)

«Die Bundesregierung trägt Schuld an der humanitären Katastrophe in Afghanistan. Warum gibt es keinen Plan zur Evakuierung der Ortskräfte/NGOs? Warum wurden Angebote der US-Amerikaner ausgeschlagen? Warum starten Flugzeuge erst morgen und dann nur zwei?»

(Die Linken-Bundestagsabgeordnete Martina Renner auf Twitter)

«Unabhängig davon dass der Afghanistan-Krieg ein Desaster war! Es sagt etwas über den politischen Kompass auf der Regierungsbank, dass die Bundeswehr zwar Restbier mitgenommen, aber nicht einmal ihre Ortskräfte geschützt hat. Das ist übrigens ein Versagen der politischen Führung!»

(Der Linken-Bundestagsabgeordnete Fabio De Masi auf Twitter)

«Die Bundesregierung wirkt planlos. Es gibt Schuldzuweisungen zwischen den Ministerien. Das ist eine unwürdige Diskussion.»

(FDP-Außenpolitiker und Fraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff in der Düsseldorfer «Rheinischen Post»)