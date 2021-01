CHONBURI/PATTAYA: Als Teil der Maßnahmen zur Kontrolle der schnellen Ausbreitung von Covid-19 in der Provinz Chonburi wurden Touristen von der Insel Si Chang verbannt und das Passbüro in Pattaya bis auf Weiteres geschlossen. Chonburi verzeichnete am Mittwoch 30 neue Infektionen und einen Todesfall im Bezirk Banglamung, zu dem Pattaya gehört.

Der Gouverneur von Chonburi, Pakkathorn Thienchai, unterzeichnete am Mittwoch eine Anordnung des Provinzausschusses für übertragbare Krankheiten, das Passbüro in Pattaya ab sofort zu schließen. Das Büro ist eine Zweigstelle der Abteilung für konsularische Angelegenheiten des Außenministeriums.

Eine weitere Anordnung verbietet den Besuch der Koh Si Chang, die vor der Küste des Bezirks Sri Racha liegt, bis zum 19. Januar. Der Gouverneur wies den Bezirkschef an, alle Menschen, die zu und von der Insel kommen, auf Covid-19 streng zu kontrollieren. Chonburi verzeichnete am Mittwoch 30 neue Infektionen und einen Todesfall. Die neuen Zahlen werden am Donnerstag in die landesweite Zählung des staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) aufgenommen. Sri Racha führte die Bezirke mit 21 Infektionen an, und der Todesfall ereignete sich in Banglamung.