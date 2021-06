PATTAYA: Strandbesucher lassen am 24. Juni 2021 Drachen am nur wenig besuchten Pattaya Beach steigen.

Thailand will in 120 Tagen das Land wieder vollständig für ausländische Besucher öffnen und bis Oktober etwa 50 Millionen Menschen mindestens eine Impfung verabreichen, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, sagte Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha am Mitte Juni 2021.