Von: Kuno Paulus | 06.10.19

Günstiger und nicht so überlaufen wie die bekannte Konkurrenz ist die Zoom Sky Bar auf dem Dach vom Anantara Hotel in Sathorn ein Geheimtipp. Fotos: Paulus

Bangkok kennt man als Stadt voller Autos und Staus, Gedränge in der BTS und lärmender Gassen. Neben den üblichen Sehenswürdigkeiten, die in jedem Reiseführer stehen, gibt es ein paar ganz außergewöhnliche Erlebnisse, für die man sich allerdings etwas auf den Weg machen muss. Dann taucht man ein in in die quirlige Welt der thailändischen Hauptstadt: beim authentischen Boxkampf, dem größten Tempel der Welt, einem Drink in luftiger Höhe und einer verträumten Insel am Rande der Millionenmetropole.