Von der Khaosan Road kann man in rund 45 Minuten am Kanal entlang zum Golden Mount zu Fuß gehen. Foto: joesayhello

BANGKOK: Bangkok ist für viele ein Moloch voller Autos, notwendige Durchgangsstation auf der Reise an die Strände am Golf oder in den Norden des Landes und allenfalls ein kurzer Aufenthalt, um den Königspalast zu sehen. Die Stadt hält allerdings so viel mehr bereit, weswegen ein paar Tage sich durchaus lohnen – und selbst dann hat man kaum an der Oberfläche gekratzt. Daher ein paar Ideen, um Thailands Hauptstadt mal anders zu erleben.