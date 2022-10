Von: Björn Jahner | 26.10.22



PATTAYA: Freunde und Gäste von Bens Theater in Jomtien aufgepasst! Es gibt Gerüchte, dass in der Nachbarschaft von Jomtien etwas faul ist.

Nach dem kürzlichen Besuch von Sherlock Holmes, schickt nun der der britische Geheimdienst MI6 Geheimagent 007 nach Pattaya...

Mehr dazu erfahren Sie am Samstag, 5. November 2022 um 19.30 Uhr in Ben’s Theater in Jomtien.

Im Eintrittspreis von 900 Baht pro Person sind Getränke nach Wahl inklusive. Kleiderordnung: „Samart Casual“, keine Shorts und Sandalen.

Weitere Infos in Bens Theater Jomtien.