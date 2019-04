PARIS (dpa) - Nach den Anschlägen in Sri Lanka verzichtet die Pariser Stadtverwaltung auf die traditionelle Nachtbeleuchtung des Eiffelturms. «Heute Abend, ab 12.00 Uhr werde ich meine Lichter ausmachen, um den Opfern der Anschläge von Sri Lanka zu gedenken», hieß es am Sonntag auf dem offiziellen Twitter-Account des Eiffelturms.

Auch die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo gedachte der Opfer: «Unendliche Traurigkeit. Meine Gedanken gelten den Sri-Lankern und Christen, die an diesem Osterfest dem Wahnsinn des Terrorismus ausgesetzt sind. Paris ist an deiner Seite» schrieb sie. Der Eiffelturm war in der Vergangenheit bei Terroranschlägen immer wieder dunkel geblieben.

Bei einer verheerenden Anschlagsserie auf christliche Kirchen und Hotels waren in dem Inselstaat am Ostersonntag nach Polizeiangaben mehr als 200 Menschen getötet worden. Bei den koordinierten Explosionen wurden außerdem mehr als 500 Menschen verletzt.