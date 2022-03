CHACHOENGSAO: In Chachoengsao im Osten Thailands erschoss ein thailändischer Ehemann den Liebhaber seiner Frau, mit der er seit 10 Jahren verheiratet ist und stellte sich danach seelenruhig der Polizei.

Die Tat ereignete sich am Donnerstag (10. März 2022) gegen 13.00 Uhr vor dem Bezirksamt Phanom Sarakham in der Provinz Chachoengsao, wo der eifersüchtige Ehemann seinem Nebenbuhler und seiner Frau auflauerte. Als das Paar in einem Isuzu-Pick-up-Truck vorfuhr, eröffnete der Ehemann das Feuer auf den Wagen, nachdem dieser gestoppt hatte und seine Frau ausgestiegen war. Das Opfer, 48, erlitt fünf Schusswunden und verstarb später in einem Krankenhaus.



Nach der Tat begab er sich auf die Polizeistation und stellte sich seelenruhig den Beamten. Er sagte aus, dass er den Liebhaber seiner Frau, mit der er zwei Kinder im Alter von 10 und 7 Jahren hat, aus Wut erschossen habe. Bei der Durchsuchung seines Hauses wurden ein 11-mm-Magazin und andere Beweismittel von den Beamten gesichert. Der Täter zeigte sich kooperativ und half den Beamten bei der Durchsuchung seines Hauses. Bevor er abgeführt wurde, zollte der Mann seiner Mutter und Großmutter mit einem Wai Respekt, berichtet „Thai Rath“.



Er wurde wegen Mordes angeklagt und inhaftiert.