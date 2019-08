Von: Redaktion DER FARANG | 16.08.19

NAKHON SI THAMMARAT: Aus Eifersucht hat eine Frau ihren Mann in einer Karaoke-Bar mit Benzin übergossen und angezündet. Der 35-Jährige überlebte, liegt aber mit schweren Verbrennungen in einem Krankenhaus.

Die Ehefrau betrat am Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr die Karaoke-Bar im Dorf Thadee, in der ihr Mann mit drei Freunden Alkohol trank. Die Frau sagte nichts, leerte eine Flasche mit Benzin auf den Körper ihres Ehemanns und zündete ihn an. Im Nu stand der Barbesucher in Flammen. Entsetzte Freunde löschten das Feuer. Bei Ankunft der Polizei lag der Mann schreiend vor Schmerzen auf dem Boden der Bar. Laut Oberst Phirun Kladthong, Chef der Polizeistation von Lan Saka, stellte sich die Frau am Freitagmorgen auf der Polizeiwache. Sie gab an, aus Eifersucht gehandelt zu haben, weil ihr Mann die Bar oft besucht hatte und offenbar mit einer Frau aus der Karaoke-Bar liiert sei.