Eifersuchtstat mit drei Toten erschüttert Nakhon Phanom

Polzeibeamte beim Sichern des Tatortes in der Nordostprovinz Nakhon Phanom. Foto: The Thaiger

NAKHON PHANOM: In Nakhon Phanom im Nordosten des Landes ereignete sich ein Eifersuchtsdrama, im Rahmen dessen ein Thailänder seine Ehefrau und zwei ihrer Verwandten tötete.

Die Tragödie begann, als der aus Banglamung stammende Mann zusammen mit seiner Frau das Haus verließ, um ein Einkaufen zu fahren. Während der Fahrt konfrontierte er sie, weshalb sie mit ihrem Ex-Mann in Kontakt stehen würde, mit dem sie einen gemeinsamen fünfjährigen Sohn hat. Als sie den Wagen am Straßenrand stoppten und die Situation zu eskalieren drohte, rief seine Frau ihre beiden Schwestern telefonisch zur Hilfe. Als die beiden Frauen eintrafen, erschoss der Mann beide und anschließend auch seine Frau, bevor er die Flucht antrat. Alle drei Frauen erlagen noch am Tatort ihren tödlichen Verletzungen. Der Schütze wurde kurze Zeit später von der Polizei auf der Straße festgenommen.