Das Foto eines Augenzeugen zeigt Beamte der Polizeistation Rattanathibet am Tatort. Foto: Facebook/Oonaan Catatista

UPDATE - NONTHABURI: Der Nervosität des Täters und dem schnellen Handeln des Sicherheitspersonals ist es zu verdanken, dass ein Eifersuchtsdrama im Einkaufszentrum CentralPlaza Rattanathibet in Nonthaburi am Donnerstag glimpflich ausging.

Ein bewaffneter Mann stürmte in den Nachmittagsstunden die belebte Shopping Mall mit der Absicht, seine Ehefrau zu erschießen. Der 41-Jährige suchte das Bekleidungsgeschäft auf, in dem seine Ehefrau angestellt ist und eröffnete das Feuer auf die 36-Jährige, doch verfehlte sie. Wutentbrannt packte er das Opfer dann am Nacken und warf es zu Boden. Als er erneut probierte, sie zu erschießen, versagte sein Revolver. Nach der misslungenen Tat ergriff der Schütze die Flucht, wurde jedoch vom Sicherheitspersonal der Shopping Mall überwältigt und der Polizei übergeben.