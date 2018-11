Von: Michael Lenz | 09.11.18

PHNOM PENH: Chhang Youk, Gründer und Direktor des Documentation Center of Cambodia (DC-Cam), ist mit dem Ramon Magsaysay Award ausgezeichnet worden.

Die nach einem ehemaligen philippinischen Präsidenten benannte Ehrung gilt als der „asiatische Friedensnobelpreis“. Das in Phnom Penh beheimatete DC-Cam dokumentiert und erforscht die brutale Herrschaft der Roten Khmer. „Ihr Engagement für Heilung und Gerechtigkeit nutzt nicht der gegenwärtigen und den zukünftigen Generationen Kambodschas, sondern ist auch ein wertvolles Vermächtnis für die internationale Gemeinschaft“, hieß es in der Laudatio auf Chhang Youk. Der 57-Jährige ist selbst auch ein Opfer der Roten Khmer. Als Kind verbrachte Chhang Youk einige Zeit in den berüchtigten Todeslagern der Roten Khmer, bevor er über die Flüchtlingslager in Thailand in die USA umgesiedelt wurde.