Von: Björn Jahner | 17.03.23

BANGKOK: Die Thailändische Staatsbahn (SRT) will 148 Hektar Land rund um den Bahnhof Thon Buri in einen medizinischen Komplex umwandeln und eine grüne Umgebung schaffen.

Die SRT wird Angebote für ein Projekt zur transitorientierten Entwicklung (TOD) einholen, das das erste seiner Art in Thailand sein wird.

Ein TOD-Projekt soll Menschen, menschliche Aktivitäten, Wohngebäude und öffentlichen Raum in fußläufiger Entfernung zu öffentlichen Verkehrsmitteln zusammenbringen.

Trithip Sivakriskul, Mitglied des Verwaltungsrats und amtierender CEO der SRT Asset Co, die das Vermögen der SRT verwaltet und durch verschiedene Landentwicklungsprojekte Profit erzielt, sagte, dass das Unternehmen einen Berater mit der Erstellung eines Masterplans für die Landentwicklung rund um den Bahnhof beauftragen werde.

Das zu untersuchende Gebiet umfasst 148 rai Land der SRT, auf dem sich die Wohnhäuser von etwa 300 SRT-Mitarbeitern und ihren Familien, das Eisenbahnwartungs- und -reparaturdepot der SRT sowie ein lokaler Markt befinden. Das Siriraj Hospital befindet sich ebenfalls in der Nähe.

Die Studie wird sechs Monate dauern und 10 Millionen Baht kosten, informierte Khun Trithip und fügte hinzu, dass das Entwicklungsprojekt in mehrere Phasen über einen Zeitraum von etwa 20 Jahren unterteilt werden soll.

„Für die erste Erschließungsphase ist ein 14-Rai-Grundstück vorgesehen, für das das Unternehmen noch in diesem Jahr Angebote einholen wird. Das Grundstück eignet sich für eine gewerbliche Entwicklung, und mehrere Unternehmen haben ihr Interesse bekundet“, sagte sie.

„Das Grundstück befindet sich in der Nähe des Krankenhauses und auch in der Nähe des Chao-Phraya-Flusses, mehrerer historischer Stätten auf der Thon-Buri-Seite sowie der Rattanakosin-Insel auf der Bangkok-Seite,“ erläuterte Khun Trithip.

„Es wird erwartet, dass die elektrische Bahnlinie Orange Line 2026 in Betrieb genommen wird, während das Kabinett die Genehmigung für das Projekt der Red Line einholen wird.

„Die Bahnhöfe Siriraj und Thon Buri werden den Pendlern, die die beiden Linien benutzen, zusätzlich zu den Anlegestellen und dem Straßennetz in der Gegend dienen. Dies wird in naher Zukunft ein wichtiger Knotenpunkt werden“, erklärte sie.

Khun Trithip führte fort, dass der Bieter, der den Zuschlag für das 14-Rai-Projekt erhält, Eigentumswohnungen oder Appartements mit maximal 13 Stockwerken errichten kann, wie es in einer von der Stadtverwaltung Bangkok erlassenen Verordnung festgelegt ist.

„Auf dem Grundstück werden auch Einkaufszentren und Einzelhandelsgeschäfte gebaut. Der Auftragnehmer muss auch neue Unterkünfte für die 300 SRT-Bediensteten und ihre Familien auf einem drei Hektar großen Grundstück bauen, um ihre alten Unterkünfte zu ersetzen [Anm. d. Red.: die für das Projekt geräumt werden]“, erläuterte Frau Trithip.

Nach Abschluss der Studie werden die interessierten Parteien erörtern, wo die 300 SRT-Bediensteten und ihre Familien vorübergehend untergebracht werden sollen, während die Arbeiten am Gebäude im Gange sind. Khun Trithip erklärte, dass die Hauptidee hinter dem Projekt darin besteht, die 148 Hektar in einen großen regionalen medizinischen Bezirk in einer grünen Umgebung zu verwandeln.

Am 23. Februar 2023 unterzeichnete das Unternehmen eine Absichtserklärung mit der medizinischen Fakultät der Mahidol University am Siriraj Hospital, um eine Studie über einen Masterplan für die Entwicklung des Bahnhofs Thon Buri durchzuführen.

Ein Arbeitsgremium, das sich aus verschiedenen Behörden zusammensetzt, wird den Masterplan ausarbeiten. Im Rahmen des Plans werden Verbindungen und Verknüpfungen zwischen Straßennetzen, Gehwegen und Gebieten rund um das Projekt, elektrischen Bahnhöfen und öffentlichen Verkehrssystemen hergestellt. Das Konzept der sauberen Energie wird gefördert, um eine grüne Gesellschaft und Umwelt zu schaffen.

In Zusammenarbeit mit dem Siriraj Hospital wird ein medizinischer Komplex errichtet, der die Entwicklung unterstützen und als Ausbildungsstätte für das medizinische Personal des Krankenhauses dienen soll. Das Konzept der integrierten, gemischten Entwicklung wird gefördert und umgesetzt, wobei die Lebensqualität der Bewohner im Vordergrund steht, sagte sie.

Dr. Apichat Asavamongkolkul, Dekan der medizinischen Fakultät der Mahidol University am Siriraj Hospital, sagte, dass das Krankenhaus voraussichtlich Gespräche über eine gemeinsame Investition aufnehmen werde, sobald die Studie abgeschlossen ist.

„Wir gehen davon aus, dass sie uns zu Gesprächen über den Bereich einladen werden, in den wir gemeinsam investieren oder den wir von ihnen mieten wollen“, sagte Dr. Apichat. „Wir werden ein neues Krankenhausgebäude brauchen, um mehr Patienten aufnehmen zu können, da das Krankenhaus sehr überfüllt ist“, fügte er hinzu.

Das Krankenhaus hat etwa 17.000 Mitarbeiter und muss täglich etwa 10.000 Patienten behandeln, die Angehörigen nicht mitgerechnet. Darüber hinaus studieren dort etwa 5.000 Studenten.

Dr. Apichat begrüßte das Projekt und sagte, dass es der Öffentlichkeit zugutekommen werde.

„Das Verkehrsaufkommen in der Gegend ist zwar hoch, aber ein effizientes Management dürfte dazu beitragen, das Verkehrsproblem zu lösen. Zum Beispiel könnten Pendler ermutigt werden, ihre Autos zu Hause zu lassen und Shuttlebusse zu benutzen, um das Gebiet zu erreichen, wie es der Verkehrsminister Saksayam Chidchob vorgeschlagen hat“, erklärte Dr. Apichat.

„Wenn jede Phase des Projekts gut verwaltet wird, wird es als Modell für die Erschließung anderer Gebiete in Bangkok dienen“, so Dr. Apichat.

„Es ist wichtig, den Anwohnern zu versichern, dass das Projekt ihnen zugutekommen wird und dass die Auswirkungen gemildert werden“, empfahl er und bezog sich dabei auf die Mitarbeiter der SRT und ihre Familien. „Die Beteiligten müssen sich über die Auswirkungen im Klaren sein. Aber wenn das Projekt abgeschlossen ist, können sie sich freuen, denn ihr neues Wohngebäude wird sich in der Nähe des Krankenhauses befinden, das auch viel weniger überfüllt sein wird“, sagte Dr. Apichat.

Einige SRT-Mitarbeiter sagten, sie seien besorgt darüber, wo sie während der Bauarbeiten wohnen werden. „Ich bin nicht gegen den Fortschritt. Aber sie sollten darüber nachdenken. Haben sie schon eine Bleibe für uns gefunden?“, fragte Natthawut Puanglamchiake, ein 45-jähriger SRT-Mitarbeiter.

„Werden sie uns helfen, die Miete zu zahlen, wenn wir vorübergehend irgendwo unterkommen müssen? Unsere Kinder studieren hier. Außerdem arbeite ich in einer Fabrik in der Gegend. Sie sollten auch an diese Dinge denken“, sagte er.

„Ich bezweifle auch, dass sie mit dem starken Verkehr in dieser Gegend fertig werden, vor allem während der Hauptverkehrszeit. Die Straßen in diesem Viertel sind sehr schmal“, gab er zu bedenken.