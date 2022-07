Von: Björn Jahner | 28.07.22

Herzstück des neuen Zoos wird ein riesiger Teich sein. Foto: The Nation

BANGKOK: Seine Majestät König Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua hat die Urkunde für ein 300-Rai-Grundstück in der Gegend von Rangsit Khlong Hok im Bezirk Thanya Buri von Pathum Thani ausgestellt, das für den neuen Zoo genutzt werden soll, der den 80 Jahre alten Dusit Zoo in Bangkok ersetzen wird.

Der neue Zoo, der dreimal so groß sein wird wie der bekannte Dusit Zoo, der 2018 geschlossen wurde, wird den Tieren eine natürlichere Umgebung mit mehr Grün- und Sicherheitsflächen bieten, so Attaporn Srihayrun, Direktor der Zoological Park Organization of Thailand, die unter königlicher Schirmherrschaft steht.

Die Gestaltung des Zoos basiere auf dem Respekt vor der Tierwelt, erklärte er und fügte hinzu, dass die Zoobesucher als Beobachter betrachtet würden, während die Tiere die „Besitzer“ des Parks seien. Die Besucher sollen den Ort genießen, aber die Tiere so wenig wie möglich stören, erläuterte Khun Attaporn.

Das Konzept des Zoomanagements ändert sich weltweit, wobei das Wohlergehen der Tiere stärker in den Mittelpunkt rückt. Es ist nicht gut, Tiere nur zur Unterhaltung der Menschen in Käfigen zu halten, betonte er.

„Tiere in Käfige zu sperren ist nicht mehr die richtige Antwort“, so Attaporn. Der neue Zoo wird mit dem Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit in der Natur gebaut.

Er wird eine Wildtierausstellung haben, in der verschiedene Arten in einem Lebensraum unter demselben ökologischen System zusammenleben, einem so genannten Bio-Park. Der Höhepunkt des neuen Zoos wird das harmonische Zusammenleben zwischen Elefanten, Hirschen, Thaikranichen und Rotschenkel-Douc-Languren sein, sagte er.

Das Gelände von Thung Rangsit war in der Vergangenheit Teil des Khao-Yai Waldkomplexes, einem bedeutenden Lebensraum für wilde Elefanten, Tiger, Hirsche und andere Tiere.

Die Zoofläche ist unterteilt in eine Gebietszone (47 Prozent), in der eine Vielzahl von Tierarten „virtuell“ am selben Ort leben, gefolgt von einer Bioparkzone (23 Prozent) und Gehegen und Käfigen (7 Prozent).

Etwa 70 Prozent des Geländes, d. h. 240 Hektar, sind für die Tierausstellungszone vorgesehen. Der Tierausstellungsbereich ist in die Kontinente Asien, Afrika, Südamerika und Australien unterteilt, und es werden hier ikonische Tiere der Kontinente präsentiert.

Im Herzen des Zoos wird ein Teich angelegt, der alle Bereiche unter dem Motto der Wiederbelebung von Feuchtgebieten miteinander verbindet.

Er wird etwa vier Kilometer lang sein, und ein Besuch wird voraussichtlich zwei Stunden dauern.

„Jeder weiß, dass Thung Rangsit in der Vergangenheit ein Feuchtgebiet war. Wir möchten, dass unsere Besucher etwas über die Geschichte dieses Ortes erfahren, der ursprünglich mit Wasser verbunden war“, informierte er. „Wir haben auch die Theorie Seiner Majestät König Bhumibol Adulyadejs des Großen über nachhaltige Entwicklung und Harmonie im Leben mit der Natur in unser Design integriert“, fügte er hinzu.

Die Regierung hat eine Milliarde Baht für den Baustart des 9-Milliarden-Baht-Projekts genehmigt, das die Errichtung der grundlegenden Infrastruktur vorsieht. Ein Teil dieses Geldes wird für den Bau eines 20 Hektar großen öffentlichen Parks vor dem Zoo verwendet.

Khun Attaporn führte fort, dass ein 2.288 Quadratmeter großes Gebäude über die königlichen Pflichten und Projekte Seiner Majestät König Bhumibol Adulyadej des Großen und Seiner Majestät König Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua informieren wird.

Der Zoo wird über eine Haupthalle für den Empfang von Touristen verfügen und auch Restaurants und Kioske umfassen. Es wird ein System für erneuerbare Energien und Wasserrecycling installiert, damit sichergestellt wird, dass durch die Aktivitäten im Zoo weniger Kohlenstoffemissionen entstehen.

„Der Zoo ist eine Herausforderung. Wir bauen ihn auf kargem Land. Vorher waren es nichts als Reisfelder. Sobald der Bau abgeschlossen ist, wird er ein Vorbild für andere Zoos sein. Er wird auch ein Wahrzeichen für das Lernen über Wildtiere sein, das die Aufmerksamkeit von Besuchern aus dem In- und Ausland auf sich ziehen wird“, so Khun Attaporn.

Der Zoo wird voraussichtlich in 25 Jahren die Gewinnzone erreichen. Im Hinblick auf die Entwicklung der Humanressourcen wird er jedoch dazu beitragen, die junge Generation vom Tag seiner Eröffnung an zu inspirieren, im Einklang mit der Natur zu leben und einen Sinn für den Schutz und die Erhaltung der Wildtiere zu entwickeln.

Der Zoo ist nach Aussage von Khun Attaporn auch für die umliegenden Gemeinden von Vorteil, da die Einheimischen ihre frische Ernte und ihr Gemüse auf den Marktmessen des Zoos verkaufen können.

Nach Angaben der Zoologischen Parkorganisation Thailands unter königlicher Schirmherrschaft werden jährlich etwa 1,5 bis 2 Millionen Besucher erwartet.

Die erste Phase des Tierausstellungsbereichs soll 2025 eröffnet werden, die vollständige Eröffnung ist für 2028 geplant. Das Projekt soll im Jahr 2027 abgeschlossen sein.

Der Zoo wird 800 Tiere aus 200 Arten beherbergen, von denen die Hälfte aus anderen Zoos des Landes stammen wird.