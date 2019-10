Von: Michael Lenz | 06.10.19

HONGKONG: „Glory to Hong Kong“ heißt das neue Lied der Demokratiebewegung, das innerhalb weniger Tage nach seiner Premiere zur heimlichen Nationalhymne wurde.

„Glory to Hong Kong" wurde erstmalig von einem unbekannten Komponisten am 31. August dieses Jahres auf YouTube hochgeladen. Die Originalversion erhielt bereits in den ersten zehn Tagen mehr als 1,3 Millionen Views. Zusätzlich wurden zahlreiche Videos von Aufführungen des Lieds durch Bands und Chören auf YouTube hochgeladen. „Glory to Hong Kong" übertrifft laut Medienberichten inzwischen die Popularität der bisherigen christlichen Hymne der Protestbewegung „Sing Hallelujah to the Lord“.