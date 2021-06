Von: Redaktion DER FARANG | 07.06.21

KOH TAO: In einem Hotelpool wurde ein wohlhabendes thailändisch-indisches Ehepaar tot aufgefunden. Die Polizei fand keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Der 59-jährige Millionär und seine 55 Jahre alte Ehefrau sollen nach Einschätzung eines Arztes aufgrund von Sauerstoffmangel im Gehirn gestorben sein. Die Ermittler glauben, dass entweder der Ehemann oder seine Frau beim Schwimmen in Schwierigkeiten geraten waren und der andere vergeblich versucht hatte zu helfen. Der Mann litt an Diabetes, Bluthochdruck und obstruktive Schlafapnoe.

Der Sohn hatte am Freitag gegen 16.45 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem er seine Eltern im Wasser liegend gefunden hatte. Er rief das Hotelpersonal um Hilfe, aber die Versuche, das Paar wiederzubeleben, schlugen fehl. Überwachungskameras im Hotel waren wegen mangelnder Wartung seit mehreren Monaten nicht mehr in Betrieb.

Der Mann war Miteigentümer und Geschäftsführer des Novotel Phuket Kamala Beach Hotels in Phuket und besaß die Bangkapi Mansion Apartments an der Sukhumvit Soi 12 in Bangkok. Er war zudem Geschäftsführer der Wireform A N. (Thailand) Co., einem Hersteller von Präzisionsfedern und Kunststoffteilen für die Automobil- und andere Industrien, mit Werken in Rayong und Prachin Buri.