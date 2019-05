Von: Redaktion DER FARANG | 27.05.19

HOLZWICKEDE/BESTWIG (dpa) - Kopfüber hängt ein Ehepaar mit seinem Kleinflugzeug in einer Baumgruppe. Erst nach gut zwei Stunden gelingt die Rettung. Auch der ein Flug eines Gleitschirmfliegers im Sauerland endet jäh.

Ein Ehepaar ist mit seinem Kleinflugzeug kopfüber in einer Baumkrone hängengeblieben. Höhenretter der Feuerwehr bargen den 56 Jahre alten Piloten und seine 51-jährige Frau am Samstag in Holzwickede bei Unna mit Hilfe eines großen Kranes, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Unfall ging für die beiden glimpflich aus: Sie wurden nur leicht verletzt und kamen vorsorglich zur Beobachtung in ein Krankenhaus.

Das motorisierte Leichtflugzeug vom Typ P92 war nach bisherigen Erkenntnissen beim Landeanflug wohl vom Seitenwind in die Baumgruppe gedrückt worden und dann in etwa vier Metern Höhe hängengeblieben. Die Insassen mussten den Angaben zufolge gut zwei Stunden in ihrer misslichen Lage ausharren. Die Feuerwehr konnte sie erst befreien, nachdem sie das Flugzeug mit Hilfe eines Krans gegen einen Absturz gesichert hatte.

Auch der Flug eines Gleitschirmfliegers im sauerländischen Bestwig endete am Samstag abrupt in einem Baum. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 40-Jährige kurz nach dem Start vermutlich aufgrund eines ungünstigen Windes abgesackt. Er blieb mit seinem Gleitschirm in einer Baumkrone etwa 15 Meter über dem Boden hängen. Die Feuerwehr rettet den Mann unverletzt.