Das beschuldigte Ehepaar auf einer Pressekonferenz zum Fall in Suphanburi. Foto: Zvg

SUPHAN BURI: Die Polizei nahm ein Ehepaar fest, das eine Online-Chat-Gruppe für Kinderpornovideos betrieb. Die Mitglieder konnten sich im Internet für 100 bis 500 Baht Videos anschauen.

Polizisten der Einheit zur Bekämpfung des Menschenhandels haben den 53 Jahre alten Mann und die 45-jährige Frau in ihrem Haus in Suphan Buri verhaftet. Die Anklage lautet auf Beihilfe zum Menschenhandel durch Herstellung oder Verbreitung von pornografischem Material zur Erzielung von Gewinnen, Besitz von kinderpornografischem Material zu sexuellen und kommerziellen Zwecken und Eingabe pornografischer Daten in ein Computersystem.

Pornografische Videos und Fotos von Kindern und Erwachsenen wurden in einer nur für Mitglieder zugänglichen Gruppe auf Line Chat gezeigt. Bei der Vernehmung soll das Paar gestanden haben, dass die Mitglieder jeweils 100 bis 500 Baht zahlten und dann in eine VIP-Gruppe mit mehr als 400 Mitgliedern eingeladen wurden. Die Chat-Gruppe war seit Februar in Betrieb.