Von: Redaktion DER FARANG | 27.04.19

CHIANG MAI: Ein Amerikaner und seine Ehefrau haben in einem Hotelzimmer mit Gas Selbstmord begangen.

Sie hatten sich Plastiksäcke über den Kopf gezogen und über ein Rohr geatmet, das mit einem Gasbehälter verbunden war. Das Paar wurde von einer Hotelangestellten im Zimmer 3207 tot aufgefunden. Weil die Gäste seit Tagen nicht gesehen worden waren und hätten auschecken müssen, wurde die Zimmertür mit einem Nachschlüssel geöffnet. An der Tür war der Hinweis „Nicht betreten, Polizei rufen“ befestigt worden. Der 75-jährige Amerikaner und seine Frau lagen auf dem Bett. Nach Angaben der Polizei waren sie bereits vor zwei Tagen gestorben. Das Paar hatte am 13. April das Zimmer bezogen. Hotelangestellte beschrieben die Gäste als ein fröhliches Paar. „Sanook“ gibt in seinem Bericht nicht die Nationalität der Ehefrau an.