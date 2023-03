Foto: The Nation

BANGKOK: Unter dem Vorsitz von Bangkoks Vizegouverneur Jakkapan Phiewngam fand am Freitag (10. März 2023) die offizielle Eröffnung des Koh Klang Waste Management Learning Center statt, in dem die Einwohner der kleinen Gemeinde in der Nutzenmaximierung von Abfällen fortgebildet werden.

„Obwohl es in Koh Klang nur 56 Haushalte gibt, hoffen wir, dass diese kleine Gemeinde als Modell für andere Gemeinden dienen wird, die sich der Mülltrennungskampagne der Stadt anschließen“, betonte Khun Jakkapan bei der Eröffnungszeremonie.

Koh Klang ist eine kleine, 100 Jahre alte Gemeinde mit nur 230 Einwohnern an den Ufern des Phra-Khanong-Kanals im Bezirk Khlong Toei in Bangkok, die den ehemaligen Slum, dessen Bewohner früher oft ihren Müll im Kanal entsorgten, in ein landschaftlich schönes Viertel verwandeln möchten.

Dies soll vor allem mit der Einrichtung der neuen Mülltrennungsstationen gelingen, die strategisch in der Gemeinde verteilt sind.

Die Bewohner profitieren auch davon, dass sie nun aus weggeworfenen Materialien handgefertigte Produkte für den Verkauf herstellen und Bioabfälle zur Erzeugung von Biogas vom Restmüll trennen. Mit diesem Biogas wird die Küche der Gemeinde 720 Stunden pro Jahr beheizt, woraus eine jährliche Stromkostenersparnis von 9.600 Baht resultiert.

„Die Einwohner Bangkoks produzieren täglich etwa 9.000 Tonnen Abfall und die Stadt muss jährlich fast 9 Milliarden Baht für die Abfallwirtschaft ausgeben“, informierte Vizegouverneur Jakkapan und fügte hinzu: „Wenn wir das gesamte Abfallaufkommen reduzieren können, dann kann die Stadt das eingesparte Geld für andere Projekte verwenden, zum Beispiel für die Ausbildung der Kinder.“

Nach Aussage des Vizegouverneurs hat die Stadt dieses Jahr über 8.700 Haushalte zur Beteiligung an der Mülltrennungskampagne eingeladen. Sie soll die Effizienz der Abfallentsorgung steigern, Einkommen generieren und die Ressourcen optimal nutzen.