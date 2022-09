Von: Redaktion DER FARANG | 19.09.22

Polizeistation Bang Rak in Bangkok. Foto: The Thaiger

BANGKOK/MUKDAHAN: Der ehemalige Polizist, der 62-jährige Thana Charoennakha, betrog einen Ladenbesitzer in der nordostthailändischen Provinz Mukdahan. Er wurde am Freitagabend in Bangkok verhaftet.

Wie die Polizei mitteilte, bat der Mann den Ladenbesitzer zunächst um eine Kontonummer, damit er Geld für den Kauf von Goldschmuck überweisen konnte. Der Ladenbesitzer erkundigte sich bei der Bankfiliale und stellte fest, dass das Geld bereits auf das Konto überwiesen worden war, woraufhin er den Schmuck an Thana übergab.

Später stellte das Geschäft jedoch fest, dass das Geld nicht auf das Konto eingezahlt worden war. Dabei stellte sich heraus, dass der Geschäftsinhaber getäuscht worden war, indem er eine Scheckzahlung und nicht eine Bareinzahlung vorlegte. Der Ladenbesitzer beschwerte sich daraufhin bei der Polizei, die den mutmaßlichen Betrüger aufspürte und in einem Haus im Bangkoker Stadtteil Chatuchak festnahm.

Gegen Thana wurde ein Haftbefehl wegen Beihilfe zum Betrug erlassen. Im Verhör gestand er alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe. Er sagte der Polizei, dass er das Geld, das er mit dem Betrug verdient hatte, für sein Glücksspielproblem in einem Nachbarland verwendete. Er gab auch zu, dass er das Wissen, das er während seiner Zeit bei der Polizei erworben hatte, für seine Straftaten nutzte.

In der Vergangenheit war er bereits festgenommen worden, weil er einen Mercedes-Benz verkauft hatte, der einem Mann gehörte, der 2007 verschwunden war. Thana wurde beschuldigt, an seinem Verschwinden beteiligt gewesen zu sein. Er wurde 2012 freigelassen, obwohl der Vermisste bis heute nicht gefunden wurde. Später war er an mehreren Betrugsfällen beteiligt und wurde 2015 verhaftet und verurteilt. Nach seiner Freilassung in diesem Jahr beging er nach Angaben der Polizei weitere Betrugsfälle in verschiedenen Teilen Thailands.