BANGKOK: Suwit Thongprasert, früher bekannt als Mönch Buddha Issara, wurde am Montag wegen Tätlichkeiten gegen Polizeibeamte zu einer zweijährigen Gefängnisstrafe auf Bewährung verurteilt.

Suwit teilte den Reportern mit, er wolle am 1. Dezember wieder in die Mönchsgemeinschaft eintreten. Er werde aber nicht zum Wat Or Noy zurückkehren, wo er Jahrzehnte vor seiner Verhaftung lebte. Ein Gericht befand Suwit am Montag für schuldig, seinen Anhängern befohlen zu haben, während einer Demonstration, die er 2014 anführte, zwei Polizisten festzunehmen und zu verprügeln. Der ehemalige Mönch erhielt eine dreijährige Gefängnisstrafe, die auf ein Jahr verkürzt wurde, weil er sich schuldig bekannte. Das Gericht setzte die Haft ein Jahr zur Bewährung aus, weil Suwit Schritte unternommen hatte seine Opfer nach dem Angriff zu entschädigen. Er verbrachte drei Monate im Gefängnis, bevor er gegen eine Kaution von 200.000 Baht freikam. Es könnten weitere Anklagen wegen Aufstand und Fälschung eines königlichen Emblems folgen. Der 62-Jährige kam in einem Rollstuhl zum Gericht. Seine Helfer sagten, er leide an starken Rückenschmerzen, die durch einen Bandscheibenvorfall verursacht wurden.