Von: Redaktion DER FARANG | 31.05.19

BANGKOK: Ein ehemaliger Mönch wurde am Mittwoch wegen Betrugs verurteilt, aber von der Verleumdung des Königshauses freigesprochen.

Der 31-Jährige war angeklagt worden, Amulette mit gefälschten königlichen Insignien verkauft und behauptet zu haben, die Schmuckstücke seien vom Königspalast gebilligt worden. Er wurde jetzt vom Berufungsgericht zu zwei Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt. Im November 2017 hatte ein Strafgericht den ehemaligen Mönch wegen Betrugs und Majestätsbeleidigung zu fünf Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt. Das Berufungsgericht begründete das revidierte Urteil damit, dass der Angeklagte falsche Bindungen an die Monarchie geltend gemacht hatte, nur um einen finanziellen Gewinn zu erzielen. Er habe die königliche Familie nicht diffamieren oder beleidigen wollen.

Die Staatsanwaltschaft sagte, der ehemalige Phra Wankasat habe anderen Mönchen im Tempel mitgeteilt, dass er im königlichen Palast aufgezogen und vom verstorbenen König Bhumibol zum Mönch gesalbt worden sei. Das Urteil, so „Khao Sod“, scheint eine Abkehr von früheren Prozessen zu sein, an denen Verdächtige beteiligt waren, die behaupteten, Verbindungen zur Monarchie zu haben. Angeklagte wurden in der Regel wegen Majestätsbeleidigung zu einer Freiheitsstrafe von maximal 15 Jahren verurteilt.