Ehemaliger Jet-Set-Mönch zieht Berufung zurück

Von: Redaktion DER FARANG | 05.07.19

Foto: The Nation

BANGKOK: Der als Jet-Set-Mönch und Luxus-Mönch Phra Nen Kham weithin bekannte Wirapol Sukphol hat nach seiner Verurteilung wegen wiederholter Vergewaltigung eines minderjährigen Mädchens und Betrugs seine Berufung gegen eine 20-jährige Haftstrafe eingestellt.

Der ehemalige Mönch wurde am Donnerstag aus dem Gefängnis zum Strafgericht gebracht, wo die Zustimmung des Berufungsgerichts zu seinem Antrag auf Rücknahme der Berufung verlesen wurde. Der Strafgerichtshof hatte Wirapol am 9. August letzten Jahres zu insgesamt 114 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er 29 Menschen getäuscht hatte, für Hilfsprojekte und den Bau des angeblich größten Buddha-Bildnisses der Welt zu spenden. Stattdessen kaufte er mit dem Geld einen Privatjet und Luxusautos.

Die 114-jährige Haftstrafe umfasste eine 87-jährige Haftstrafe wegen öffentlichen Betrugs, drei Jahre wegen Computerkriminalität und 24 Jahre wegen Geldwäsche. Das Gericht hatte jedoch die maximale Haftstrafe auf 20 Jahre begrenzt, wie dies gemäß § 91 des Strafgesetzbuchs bei mehreren Straftaten vorgeschrieben ist. Das Gericht ordnete auch an, die 29 Beschwerdeführer für ihre finanziellen Verluste zu entschädigen. Wirapol war zuvor Mönch im Wat Pa Khantitham im Bezirk Kanthararom in der Provinz Sisaket.

Der Mönch hatte den Gläubigen mitgeteilt, dass die Gottheit Indra in seinen Träumen mit ihm gesprochen und ihn gebeten habe, heilige Gegenstände und Tempel zu bauen. Unter den heiligen Objekten befand sich das weltweit größte Buddha-Bildnis aus „Smaragd", das aus Italien importiert wurde, drei Sets goldener Kleidung für den Buddha, 199 Tempelpfeiler für jeweils 300.000 Baht sowie ein goldenes Bild von sich selbst und den Tempeln in den Provinzen Ubon Ratchathani und Suphan Buri. Er lud Leute ein, Bargeld, Gold und andere Wertsachen für seine Projekte zu spenden.

Wirapol wurde im Oktober letzten Jahres ebenfalls für schuldig befunden, ein minderjähriges Mädchen im Verlauf von fast zwei Jahren wiederholt vergewaltigt und von seinen Eltern getrennt zu haben. Zuvor war er in die USA geflohen und hatte sich dem Versuch des Department of Special Investigation entzogen, seine DNA während des Untersuchungsprozesses zu testen. Die USA lieferte ihn im Juli 2017 nach Thailand aus, und seitdem befindet er sich in Haft.