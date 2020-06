Von: Redaktion DER FARANG | 22.06.20

Die Anti-Korruptions-Organisation ist mit der Ernennung eines Beraters (im Bild) durch das Justizministerium nicht einverstanden, der letztes Jahr eine Haftstrafe wegen Korruption verbüßt hat. Foto: The Nation

BANGKOK: Die Anti-Korruptions-Organisation kritisiert die Ernennung des ehemaligen Staatssekretärs für Transportwesen, Supoj Saplom, zum Berater des Justizministeriums. Er hat im Vorjahr eine Haftstrafe verbüßt.

Die Organisation reichte am Sonntag bei Justizminister Somsak Thepsuthin einen Brief ein, in dem es hieß, die Gesellschaft erwarte vom Ministerium, dass es ein Vorbild für die Justiz sei. Jede Person, die als Mitglied des Ministeriums ernannt werde, dürfe keine Vorstrafen haben. Die Anti-Korruptions-Organisation hält es für inakzeptabel, dass der Justizminister Berichten zufolge eine wegen Korruption inhaftierte Person eingeladen habe, Mitglied eines Unterausschusses zu werden, der mit der Untersuchung eines Industriegebiets beauftragt ist.

Supoj soll Berichten zufolge Richtlinien für die Verwaltung des Industrieparks ausarbeiten. Er wurde vom Gericht für schuldig befunden, falsche Vermögenserklärungen abgegeben zu haben. Er saß zehn Monate im Gefängnis.