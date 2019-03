Von: Redaktion DER FARANG | 06.03.19

BANGKOK: Die staatliche Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) will die größten schwimmenden Solarparks weltweit bauen, um die zweitgrößte Volkswirtschaft Südostasiens ausreichend mit Strom zu versorgen und den Anteil des Landes an sauberer Energie zu steigern.

Der Stromversorger wird bis 2037 16 Solarparks mit einer Gesamtkapazität von mehr als 2,7 Gigawatt in neun ihrer Staudämme mit Wasserkraftwerken errichten, sagte Thepparat Theppitak, stellvertretender Gouverneur der EGAT. Einige der geplanten Projekte sind mehr als doppelt so groß wie das derzeit größte schwimmende System der Welt.

Durch das Aufstellen der Anlagen an vorhandenen Wasserkraftwerken muss der Versorger nicht so viel Geld für die Einbindung der Infrastruktur in das Netz aufwenden. Das System werde die Gesamtleistung der Wasserkraftanlagen verbessern, fügte Thepparat hinzu. Künftig will das Unternehmen auch Lithium-Ionen-Batterien zur Speicherung von Strom verwenden, der von den schwimmenden Anlagen erzeugt wird.

Die Ausschreibung für das erste schwimmende Solarprojekt beginnt in zwei Monaten und steht internationalen Unternehmen offen. Das Budget liegt bei 2 Milliarden Baht für eine 45-Megawatt-Farm an der Talsperre Sirindhorn im Nordosten von Thailand. Diese Anlage soll im nächsten Jahr online gehen. Acht der 16 geplanten schwimmenden Anlagen von EGAT wären größer als die derzeit größte der Welt, ein 150-Megawatt-System, das über einer Kohlemine in China schwebt. Thailands größter Standort wird die 325 MW-Farm am Stausee Sirikit im Norden Thailands sein, die voraussichtlich 2035 fertiggestellt sein wird.